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    «Арсенал» хочет приобрести Старриджа за 30 миллионов

    «Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа. Сообщается, что руководство лондонского клуба находится в поисках усиления линии атаки и готово приобрести 26-летнего футболиста за 30 миллионов фунтов.

    В нынешнем сезоне Старридж провел за «Ливерпуль» в АПЛ 13 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.05.2016 19:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +122

      serginho8 9 мая 2016, 05:51

      Классный цф по потенциалу гораздо сильнее Уэлбека и Кейна прочих другое дело с его травмами так и не суждено стать топ игроком...
      хотя опять же статистика у него как раз как у топ игрока очень крутая)

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 9 мая 2016, 01:38

      А чё? ну пускай, раз предлагают. по-моему, его там ждёт участь Данни Уэлбека

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      Рейтинг: +84

      Wiskey 8 мая 2016, 21:27

      не, не то пальто(

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