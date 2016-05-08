«Арсенал» хочет приобрести Старриджа за 30 миллионов

«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа. Сообщается, что руководство лондонского клуба находится в поисках усиления линии атаки и готово приобрести 26-летнего футболиста за 30 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Старридж провел за «Ливерпуль» в АПЛ 13 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.