Анри: «Даже если «Арсенал» приобретет Левандовски, клуб все равно не станет чемпионом»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри выразил мнение, что даже подписание форварда «Баварии» Роберта Левандовски не поможет лондонскому клубу завоевать чемпионство в АПЛ.

«Некоторые думают, что если «Арсенал» купит центрального полузащитника или нападающего, то это решит все проблемы. Я в этом не уверен. Робин ван Перси в своем последнем сезоне забил за «канониров» 30 голов, но клуб так и не стал чемпионом. «Арсенал» может подписать хоть Роберта Левандовски, но от этого все равно ничего не изменится», – сказал Анри.