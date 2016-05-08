Мусалов: «Халк часто ждет контакта – и падает»

Защитник «Анжи» Магомед Мусалов после матча 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» поделился впечатлениями от противостояния с нападающим соперника Халком.

– В одном из эпизодов вы, как показалось, с легкостью уронили Халка. Как удалось свалить такого массивного футболиста без особых усилий?

– Думаю, в том эпизоде он и сам хотел свалиться. Физически Халк, конечно, очень силен, но он ждет контакта – и падает. Довольно часто. Очень тяжело было против него, особенно в начале матча. Он «проверил» меня, прокинув мяч между ног. Я подумал после этого, что хуже уже быть не может, и как-то успокоился, стал действовать увереннее, как мне кажется. Думаю, надо было с первых минут поспокойнее играть.