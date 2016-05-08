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    Манджукич: «Чтобы стать лучшим, Погба стоит остаться в «Ювентусе» еще на пару сезонов»

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич поделился своими впечатлениями от игры партнера по команде полузащитника Поля Погба.

    «Я видел множество великих полузащитников в своей карьере, но никого из них нельзя сравнить с Погба, в плане его возраста, качества игры и потенциала.

    Он станет одним из лучших в мире, если не лучшим. Я уже говорил ему об этом: «Тебе следует остаться в Турине еще на пару лет, чтобы сделать необходимый шаг вперед в плане качества игры», – поделился Манджукич.

    Источник: Goal.com

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    08.05.2016 16:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 8 мая 2016, 18:07

      Жук знает что говорит! Поль останется с нами, он уже это подтвердил!

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