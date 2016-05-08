Агент: «Де Бур хотел бы возглавить клуб вроде «Валенсии» или «Эвертона»

Агент главного тренера амстердамского «Аякса» Франка Де Бура Гидо Альберс заявил, что его клиент ближайшим летом будет открыт для предложений от других клубов.

«Он был бы рад возглавить клуб вроде «Валенсии» или «Эвертона». Это желание связано с философией и футболом, к которому придерживаются эти клубы. Это то, что ищет Франк.

Но пока нет никаких других клубов, мы ни с кем не ведем переговоров. Франк хочет быть сосредоточен на борьбе за титул с «Аяксом», поэтому я не отвлекаю его», – рассказал Альберс.