Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Де Бур хотел бы возглавить клуб вроде «Валенсии» или «Эвертона»

    Агент главного тренера амстердамского «Аякса» Франка Де Бура Гидо Альберс заявил, что его клиент ближайшим летом будет открыт для предложений от других клубов.

    «Он был бы рад возглавить клуб вроде «Валенсии» или «Эвертона». Это желание связано с философией и футболом, к которому придерживаются эти клубы. Это то, что ищет Франк.

    Но пока нет никаких других клубов, мы ни с кем не ведем переговоров. Франк хочет быть сосредоточен на борьбе за титул с «Аяксом», поэтому я не отвлекаю его», – рассказал Альберс.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2016 14:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11