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    Исаев: «Молодежи «Динамо» хватило ненадолго, им тяжело проявить себя»

    Бывший нападающий московского «Спартака» Анатолий Исаев поделился своими мыслями о предстоящем матче 27-го тура российской Премьер-лиги между красно-белыми и «Динамо».

    «Команды покажут хороший футбол, а победит «Спартак». У красно-белых вновь появились шансы на попадание в Лигу Европы, это добавит мотивации. «Динамо» же близко к зоне вылета, это сказывается на команде, отсюда и неуверенность в своих силах. В прошлом году мне понравилась молодежь бело-голубых, приятно было смотреть, но ребят хватило ненадолго, им тяжело проявить себя.

    В «Спартаке» в прошлом туре отметил бы связку ПуцкоКутепов. Хотелось бы, чтобы они продолжили играть вместе. Молодые должны хотеть играть, а не довольствоваться попаданием в заявку на матч», – отметил Исаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2016 14:05
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