Арбелоа: «Моуринью научил меня не бояться говорить то, что думаю, защищать свой клуб»

Защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа, не раз заявлявший о своих дружеских отношениях с экс-тренером «сливочных» Жозе Моуринью, рассказал о том, чему он научился у португальца.

«Конечно, отношение прессы ко мне было разным, но Моуринью помог мне не только в футбольном плане, но и персонально. Он помог мне перестать бояться говорить то, что я думаю, не бояться защищать свой клуб. Это то, что Жозе оставил мне после своего ухода, я всегда буду благодарен ему за это», – сказал Арбелоа.

Напомним, что ранее 33-летний защитник сообщил о своем желании покинуть Мадрид по окончании сезона.