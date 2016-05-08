«Барселона» постарается сделать еще один шаг к титулу в дерби с «Эспаньолом»

За два тура до конца чемпионата «Барселона» лидирует в турнирной таблице, и все бы ничего, но мадридский «Атлетико» имеет в своем активе столько же очков, а их соседи из «Реала» отстают всего на один балл. Чтобы оставаться фаворитами до последнего матча, «Барселоне» необходимо обыгрывать «Эспаньол» в каталонском дерби, а поражение основных конкурентов и вовсе может принести им досрочный титул.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 18:00. Не пропустите!