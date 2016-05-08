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    Созин: «Гинер мог бы найти другие слова. Вспоминать родителей в гробу – это перебор»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением о словах президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова.

    «Я не могу дать комментарий как член комитета по этике, это будет нарушение корпоративной этики. Есть руководитель РФС, который дает добро на рассмотрение слов или поступков.

    Гинер пытался уйти от острых углов, но у него не получилось. На мой взгляд, вспоминать родителей в гробу – это перебор. Я читал его высказывания, но он мог найти другие слова.

    Я слышал, как и многие, что Иванов уходит от руководства судейского корпуса. При этом я бы мог понять, если Иванов судил, и Гинер обратился бы. Но воспоминать родителей, которые ушли, это некрасиво», – сказал Созин.

    Также он подчеркнул, что решение о созыве комитета по этике может принять только Виталий Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    08.05.2016 00:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 мая 2016, 14:18

      бедолага судья матча))) меж двух огней был: с одной стороны амбициозный и вечно всеми недовольный еврей, с другой нохча №1, время от времени кричащий: "судья продажная"))

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 8 мая 2016, 10:39

      Иванов младший всегда был пустышкой.Футболист из него не вышел,судья был дрянной,опозорился в Европе на полную катушку.И судейский комитет дышит на ладан.Был бы вместо Мутко человек с позицией,давно бы выгнал Иванова в три шеи!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2016, 10:31

      Да быд.ло он и есть быд.ло -рано или поздно в жизни все аукнеться.

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 8 мая 2016, 10:04

      Согласен с Созиным. Гинер возмутился абсолютно справедливо, но выражения надо все же выбирать чуть аккуратнее

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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 8 мая 2016, 08:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      им всё можно , и щвиздеть и самим покупать судеек

      -6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 мая 2016, 04:09

      Ничего не поняла, какие родители, какие гробы? Могли хотя бы в тексте привести ту злополучную фразу, чтобы читателям было ясно, о чем идёт речь

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra > арейская 8 мая 2016, 07:04

      Он подверг критике и главу судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Валентина Иванова. «Боюсь наговорить лишнего на эмоциях сейчас. Поэтому скажу одно, можете так и написать: я просто счастлив тому, что у нас есть такой судейской корпус. Передаю огромнейший привет господину Иванову, возглавляющему наш судейский департамент», — заявил Гинер.

      Президент ЦСКА отметил, что не хочет комментировать происходящий «беспредел». «Мне кажется, что отец Иванова, покойный Валентин Козьмич, к которому я отношусь с огромным уважением, Царствие ему Небесное, сейчас в гробу переворачивается, глядя на происходящее», — добавил Гинер.
      Хотя я лично считаю, что ничего страшного он не сказал, это просто разговорный оборот великого и могучего.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > petlyra 8 мая 2016, 12:06

      Полностью согласен с Вами! А Созину нужно внимательно
      следить за сказанным и не перегибать "палку".

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      Рейтинг: +17971

      арейская > petlyra 8 мая 2016, 12:11

      Спасибо за пояснение, да и вы правы, ничего крамольного в высказывании я также не увидела

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