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    Мата отпраздновал победу над «Норвичем» с юным болельщиком «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата после победы «красных дьяволов» в матче 37-го тура АПЛ над «Норвичем» (1:0) отправился к трибунам, где отпраздновал данное событие вместе с юным болельщиком команды. Отметим, что именно испанец стал автором единственного забитого мяча.

    В нынешнем сезоне Мата провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 36 матчей, в которых отметился шестью голами.

    Источник: Mirror.co.uk

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    07.05.2016 20:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 мая 2016, 20:24

      Молодцы, похоже паренек в инвалидной коляске.
      Наши рестораторы таких парней не пускают"чтобы посетителей не отпугивали".
      Респект МЮ

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