Мата отпраздновал победу над «Норвичем» с юным болельщиком «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата после победы «красных дьяволов» в матче 37-го тура АПЛ над «Норвичем» (1:0) отправился к трибунам, где отпраздновал данное событие вместе с юным болельщиком команды. Отметим, что именно испанец стал автором единственного забитого мяча.

В нынешнем сезоне Мата провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 36 матчей, в которых отметился шестью голами.