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    Виллаш-Боаш: «Если «Анжи» вылетит из РФПЛ, то сможет вернуться обратно»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш оценил игру своих подопечных в матче 27-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0), а также поделился впечатлениями от пребывания в Махачкале.

    «Сложная игра. Мы боролись до самого конца, поскольку не смогли забить второй гол, который мог бы придать нашей игре спокойствия. Первый тайм провели хорошо, второй – не так, поскольку «Анжи» поверил, что может добиться результата, и заставил нас побегать. Так что во втором тайме все могло сложиться иначе, это была открытая игра. Но по первому тайму – заслуженная победа. «Анжи» сражался, действовал организованно, мы же набрали очки и продолжаем бороться за самые высокие места.

    Времени увидеть Махачкалу у меня, честно говоря, не было. Мы обычно прилетаем, едем из аэропорта сразу в отель и потом на матч. Знаю, что здесь вкусная икра, рыба. Стадион – один из лучших в лиге, все в порядке. Так что, думаю, даже если «Анжи» вылетит в первый дивизион, то сможет вернуться обратно», – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.05.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 21:50

      боашик, тибья волнует судьба дагов, да через неделю, как свалишь слово махачькаля и выговорить не сможешь

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