Виллаш-Боаш: «Зенит» устал и тянул время под занавес матча с «Анжи»? Не понимаю этого вопроса»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал итог матча 27-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0).

«Зенит» к концу сезона подустал и тянул время под занавес матча? Не понимаю этого вопроса. Напомню, еще недавно мы победили ЦСКА в Кубке России, а теперь приехали сюда. С такими соперниками играть непросто. Здесь игроки бьются за сохранение прописки. Мы одержали честную и заслуженную победу, могли и упрочить преимущество», – сказал Виллаш-Боаш в эфире телеканала «Матч ТВ».