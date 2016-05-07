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    Виллаш-Боаш: «Зенит» устал и тянул время под занавес матча с «Анжи»? Не понимаю этого вопроса»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал итог матча 27-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0).

    «Зенит» к концу сезона подустал и тянул время под занавес матча? Не понимаю этого вопроса. Напомню, еще недавно мы победили ЦСКА в Кубке России, а теперь приехали сюда. С такими соперниками играть непросто. Здесь игроки бьются за сохранение прописки. Мы одержали честную и заслуженную победу, могли и упрочить преимущество», – сказал Виллаш-Боаш в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 19:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 22:02

      Моя твоя не понимает однако,ты на мой ухо такой слов больше не ложи.

      0
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 7 мая 2016, 21:53

      Как задолбал этот Боаш,своими не пониманиями-гонит дурку!!!

      -1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 7 мая 2016, 21:33

      А так: "Why Zenit played for time at the end of the match?")))

      -1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 7 мая 2016, 19:50

      а могли и пропустить, потому что твои неприкасаемые Шатов и Витсель заснули в перерыве, да так и не проснулись, а ты не посмел их заменить.

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