Каррагер: «Надеюсь, больше не придется наблюдать за игрой Феллаини в матчах АПЛ»

Экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера возмутили действия хавбека «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини в эпизоде с защитником «Лестера» Робертом Хутом в поединке 36-го тура АПЛ(1:1). Он выразил надежду, что бельгиец в своей жизни больше не примет участия в матчах английского первенства.

«Почему оба игрока получили одинаковую дисквалификацию? Феллаини бил соперника локтем специально, осознавая при этом, какой ущерб может повлечь за собой данное действие. В ответ Хут всего лишь схватил его за волосы. Недоумеваю от подобного решения. Теперь Роберт не поучаствует в первом матче «Лестера» в ранге чемпиона, зато Феллаини примет участие в финале Кубка Англии.

Надеюсь, мне больше не придется наблюдать за игрой Маруана в матчах Премьер-лиги. Он уже не в первый раз переходит все границы», – сказал Каррагер.