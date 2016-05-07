Лев: «Гюндоган играл для нас центральную роль»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал травму полузащитника дортмундской «Боруссии» Илкая Гюндогана.

Как сообщалось ранее, футболист вывихнул колено правой ноги на тренировке «Боруссии» и теперь не сможет сыграть на Евро-2016.

«Естественно, для нас всех это удар. Но тяжелее всех самому Илкаю. Он был в очень хорошей форме, отличаясь динамичной игрой с хорошим видением поля. Со своими способностями этот футболист играл для нас центральную роль», — сказал наставник сборной.