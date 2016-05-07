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    Самба: «Напрасно Кокорин не уехал на Запад, где мог бы совершенствоваться»

    Защитник «Динамо» Кристофер Самба рассказал о своем отношении к партнерам по команде, а в частности к форварду Александру Кокорину. Также футболист в целом высказался о чемпионате России.

    – У вас, как старожила российского чемпионата, наверняка, сложилось некое мнение об этом турнире.

    – В какой-то момент его уровень стал приближаться к ведущим национальным чемпионатам. Но экономический кризис, конечно, сказался. Клубам пришлось перестраиваться. Ряд иностранцев уехали, а лучшие российские игроки теперь сосредотачиваются в «Зените». Вот и из «Динамо» туда ушли Жирков и Кокорин, которого считаю очень сильным форвардом. Напрасно он, к слову, не уехал на Запад, где мог бы совершенствоваться. А раньше в «Зенит» перебрался Шатов, с которым я знаком по «Анжи». Тем не менее, клуб из Петербурга сейчас не лидирует, и неизвестно, пробьется ли в Лигу чемпионов. Зато в нее неожиданно рвется «Ростов» со своим великолепным тренером. Подъем этого клуба, как и чемпионство в Англии «Лестера», – позитивные явления для футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2016 07:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +281

      serhz 7 мая 2016, 17:18

      На Западе по полю заставят бегать -а тут в тенёчке .на мягкой скамеечке .а денежки какие !!!-- не-е ,не поедет .

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 мая 2016, 11:37

      как будто его звали, а он не поехал......
      в лучшем случае его могут позвать в команды, борющиеся за выживание во 2-х лигах своих стран

      1
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      Рейтинг: +137

      olebar73 7 мая 2016, 11:27

      Его и здесь неплохо кормят.

      1
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      Рейтинг: +91

      grigkh 7 мая 2016, 09:32

      боится

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 7 мая 2016, 09:29

      Да действительно нас и здесь неплохо кормят!

      2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 7 мая 2016, 09:18

      на Западе работать надо...там другая интенсивность..зачем ему это..

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 09:13

      Да на фиг ему совершенствоваться-нас и здесь неплохо кормят.

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 7 мая 2016, 08:40

      Адекватное интервью.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 мая 2016, 08:06

      Кокорин может уже сам 10 раз пожалел, но в России платят больше.

      2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 7 мая 2016, 08:03

      Поддерживаю слова снизу, деньги решили все.

      Про Шатова, хотелось бы, чтоб долго не оставался в России, хотя его связка с Халком, ну просто шикарна!

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