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    Радимов: «Не удивлюсь, если Зырянова позовут в основную команду «Зенита» в следующем году»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу в матче 35-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (3:0).

    «Моя команда сегодня выглядела хорошо. Исполнили все, что хотели, все, о чем говорили на установке. Уверенно использовали слабые места «Спартака». Считаю, что могли довести матч до более крупной победы. Отмечу Рамиля Шейдаева: после возвращения из «Рубина» он был в подавленном состоянии, но своей работой на тренировках он заслужил этот хет-трик. Сегодня мы увидели того Шейдаева, который был еще до ухода в аренду», – сказал Радимов.

    Также наставник поделился мнением о будущем Константина Зырянова.

    «Честно говоря, я не удивлюсь, если в следующем году Зырянова позовут в основу».

    Источник: «Советский спорт»

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    06.05.2016 23:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +215

      iuda 10 мая 2016, 16:43

      А Слуцкий может его и в сборную на Евро возьмёт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 08:55

      Откройте глаза-Спартак -2 ,по непонятным мне причинам явно отдал очки аутсайдеру-спасает Зеньку 2 .Так что не надо красивых фраз-скромно просто промолчите.

      1
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      Рейтинг: +142

      SERG63 7 мая 2016, 06:26

      Не думаю что это возможно.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 мая 2016, 06:17

      а сам не хочешь

      0
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 7 мая 2016, 05:02

      Вот СЕМАК тренером будет и позовут

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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 6 мая 2016, 23:38

      Давай покажы как надо играть!
      А игрок не плохой,забыл гол в финале

      0
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