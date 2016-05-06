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    «Крылья Советов» хотят продлить контракт с Веркаутереном

    «Крылья Советов» намерены начать переговоры о продлении контракта с главным тренером Франком Веркаутереном. Об этом сообщил председатель совета директоров самаркого клуба Дмитрий Шляхтин.

    «У Франка контракт до 30 мая. Все будет зависеть от желания главного тренера и возможностей области и клуба. Тут надо садиться и договариваться. Переговоры мы будем вести после 15 мая. Когда есть результат, любое руководство заинтересовано в стабильности, в постоянных положительных эмоциях», – сказал Шляхтин.

    Также он рассказал о продлении договоров с некоторыми игроками.

    «С Цаллаговым мы ведем переговоры. У нас есть Надсон, Померко, Габулов. Это те люди, с которыми мы практически договорились, окончательно все будет после сезона. Костяк остается, плюс Милан Родич заиграл. А разговор с Молло будет идти по окончании сезона».

    Источник: Р-Спорт

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    06.05.2016 23:00
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 7 мая 2016, 09:49

      Не плохой тренеришка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 7 мая 2016, 06:31

      Результат достигнут.Но вряд ли Франк останется.

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