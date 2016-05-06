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    Черевченко: «В чем «Ростов» сильнее нас, я так и не понял»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал исход матча 27-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:2).

    – Что не получилось сегодня?

    – Не получилось победить.

    – Есть понимание, в чем дело?

    – Соперник переиграл. Только в чем они нас сильнее, я так и не понял. Переиграл в том, что выиграл 2:1.

    – Что же произошло?

    – Произошло то, что они забили два, а мы забили один.

    – Пропускать на первых минутах от «Ростова» смерти подобно. И тем не менее вы пропустили быстрый гол...

    – Конечно, тяжело в такой ситуации. Мы знали, что «Ростов» первые 15 минут играет активно, но все равно не справились. Этот гол много поменял в игре. Как и второй. Тяжело начинать второй тайм при 0:2. Правда, ребята собрались в перерыве, агрессивно стали играть, забили гол.

    – Показалось, что Логашов на взводе провел матч...

    – Не знаю, почему, будем разбираться. Возможно дело в том, что он пропустил полгода, потерял тонус.

    – Потеря Пейчиновича стала роковой?

    – Я бы так не сказал. Незаменимых людей нет… Не один футболист виноват, а вся команда, – сказал Черевченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 22:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +48

      makovei 7 мая 2016, 10:57

      я не я и лошадь не моя

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 7 мая 2016, 10:30

      А , что тут не понятного?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 7 мая 2016, 09:20

      эх, плохи дела((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 09:00

      Игра была честной.Где то чуть жесткой.А победить смогли они из за того что организация игры была лучше поставлена.Локо же выдавал лишь отдельные отрезки осознанной игры.Вообще думаю что сказки Локомотива не получится,и в концовке чемпионата он еще неоднократно потеряет очки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 мая 2016, 05:02

      "Лучший коммент от тренера"- Черевченко первый кандидат на эту мифическую номинацию 27 тура! А что, ничем не хуже других была бы номинация...

      1
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      Рейтинг: +362

      sargassov > арейская 7 мая 2016, 08:46

      В спорт экспресс была вроде раньше такая номинация

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 6 мая 2016, 22:43

      Оно не понимает-а исчо физрук.

      7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Тяп-Ляп. 6 мая 2016, 23:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      рот закрой

      -8
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      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Diesel133 7 мая 2016, 00:06

      Твой?Запроста.

      3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Тяп-Ляп. 7 мая 2016, 23:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О чём можно разговаривать с тем, которого слепили из того что было (амно!). Это я тебе тяп-ляпнутый...

      -6
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 6 мая 2016, 22:36

      Вопщем отпердолили девок казаки.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 22:14

      Зато честно

      2
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 6 мая 2016, 22:11

      – Есть понимание, в чем дело?

      – Соперник переиграл. Только в чем они нас сильнее, я так и не понял.
      В организации игры, Игорь Геннадьевич, в понимании игроков что и когда нужно делать..Верю в Вас, но в этом сезоне 5 место потолок..

      1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 6 мая 2016, 22:10

      "Соперник переиграл. Только в чем они нас сильнее, я так и не понял." Ну надо же, неплохой вроде бы тренер, а признался в недостаточной квалификации.

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