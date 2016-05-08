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    УПЛ. «Шахтер» одержал волевую победу над «Карпатами» и другие результаты

    В матче 25-го тура УПЛ «Шахтер» одержал волевую победу над «Карпатами» – 2:1.

    В других встречах «Олимпик» проиграл «Стали», «Черноморец» на последних минутах игры минимально уступил «Металлисту», «Заря» в родных стенах потерпела поражение от «Ворсклы», «Александрия» добилась победы над «Говерлой», а «Днепр» добыл волевые три очка в поединке с «Волынью».

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 25-й тур

    Карпаты – Шахтер – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бланко, 36; 1:1 – Гитченко, 64 (в свои ворота); 1:2 – Марлос, 88 (с пенальти).

    Олимпик – Сталь – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Васин, 28; 0:2 – Васин, 32.

    Черноморец – Металлист – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Зотко, 90.

    Заря – Ворскла – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Будковский, 12; 1:1 – Хлебас, 46; 1:2 – Шиндер (с пенальти), 85.

    Удаление: нет – Сапай, 86.

    Александрия – Говерла – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Микицей, 30; 2:0 – Запорожан (с пенальти), 52.

    Волынь – Днепр – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жунич, 42: 1:1 – Руис, 47; 1:2 – Безус, 64; 1:3 – Матеус (с пенальти), 77; 2:3 – Горопевшек, 81.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 21:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 9 мая 2016, 10:21

      повезло Шахтёру(((

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