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    Аленичев: «Мельгарехо уступает тем футболистам, которые играют на его позиции»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что нападающий красно-белых Лоренцо Мельгарехо уступает конкурентам по позиции, поэтому редко выходит в стартовом составе московской команды.

    – Почему Мельгарехо не заслуживает вашего доверия?

    – Он уступает тем футболистам, которые играют на его позиции. Не могу сказать, что на нем поставлен крест. Главная его проблема в том, что он два месяца в отпуске ничем не занимался и не прошел с нами полноценную подготовку. По тренировкам к нему нет претензий. В следующих матчах ему будет предоставлен шанс.

    – Вы видели его игру в «Бенфике» на позиции защитника?

    – Я его не видел, но в Португалии играл четыре года. Знаю уровень ведущих португальских команд. Его ставили на позицию левого защитника в «Бенфике», и я не вижу в этом никаких проблем. Возможно, «Бенфика» играла в три центральных защитника. Против грандов все играют от обороны, и я не считаю, что Мельгарехо много оборонялся. Ему отдавали всю бровку, и он играл больше на атаку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 18:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1847

      mahan 7 мая 2016, 13:47

      Да, это был не удачный трансфер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 7 мая 2016, 10:40

      А в Кубани он был лидер, причем успешный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      esperado911 6 мая 2016, 22:41

      Ну и нафиг брать его было??Волера вернись!!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 мая 2016, 21:32

      Что то я начал в Димке разочаровываться.

      1
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