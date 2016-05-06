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  • Божович: «Не понимаю болельщиков «Локомотива», кричащих: «Уберите бабу из клуба»

Божович: «Не понимаю болельщиков «Локомотива», кричащих: «Уберите бабу из клуба»

6 мая 2016, 17:31
6

Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович вспомнил о своей работе в «Локомотиве», а также рассказал о взаимоотношениях с президентом железнодорожников Ольгой Смородской.

– «Ростов» – один из самых ярких этапов вашей карьеры в России. А «Локомотив»?

– Команда взяла Кубок России. И пусть меня уволили за неделю до финала, все равно считаю, что кое-что для этой победы сделал. Поэтому остались приятные воспоминания и о «Локомотиве», и о «Ростове». Но в ближайшем матче буду болеть за «Ростов». За друзей, которые меня так здорово приняли в команде. За прекрасных местных фанатов, которые очень поддерживали. Чего мне, кстати, не всегда хватало в «Локо».

– Почему?

– Часто на матчах фанаты вместо того, чтобы поддерживать клуб, кричали: «Уберите бабу из клуба». Не понимаю этого. Не важно, кто там рулит клубом. Это же ваша команда!

– Как вам работалось с Ольгой Смородской?

– Она очень хороший президент. У меня с ней никогда не было проблем.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Локомотив Божович Миодраг
Комментарии (6)
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LOKOfanatik19
1462545718
У тебя не было, а у болельщиков есть, Клубный проект, это не только деньги, но и болельщики, которые хотят побед и кубков....
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alex-76
1462545983
«Уберите бабу из клуба».
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zra78
1462546552
Уберите бабу из клуба
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Motiv
1462548619
Уберите бабу из клуба
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diadushka
1462550599
кому интересно мнение лизуна? хороший она президент, ну тогда строчни ей приедь.......
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koli4ka
1462555133
Какая она БАБА?она же спортсменка(лыжница),музыкант(
виолончелистка), комсомолка-революционерка,экон
омист-математик,подполковник, банкир и наконец-просто не красавица!!!
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