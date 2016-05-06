Божович: «Не понимаю болельщиков «Локомотива», кричащих: «Уберите бабу из клуба»

Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович вспомнил о своей работе в «Локомотиве», а также рассказал о взаимоотношениях с президентом железнодорожников Ольгой Смородской.

– «Ростов» – один из самых ярких этапов вашей карьеры в России. А «Локомотив»?

– Команда взяла Кубок России. И пусть меня уволили за неделю до финала, все равно считаю, что кое-что для этой победы сделал. Поэтому остались приятные воспоминания и о «Локомотиве», и о «Ростове». Но в ближайшем матче буду болеть за «Ростов». За друзей, которые меня так здорово приняли в команде. За прекрасных местных фанатов, которые очень поддерживали. Чего мне, кстати, не всегда хватало в «Локо».

– Почему?

– Часто на матчах фанаты вместо того, чтобы поддерживать клуб, кричали: «Уберите бабу из клуба». Не понимаю этого. Не важно, кто там рулит клубом. Это же ваша команда!

– Как вам работалось с Ольгой Смородской?

– Она очень хороший президент. У меня с ней никогда не было проблем.