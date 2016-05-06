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    Ломбертс не полетел с «Зенитом» на матч против «Анжи»

    Стала известна заявка игроков «Зенита», которая отправилась в Махачкалу на матч 27-го тура РФПЛ против «Анжи». Отметим, что вместе с командой не полетел защитник Николас Ломбертс. Полностью заявка выглядит следующим образом:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Максим Рудаков.

    Защитники: Игорь Смольников, Дмитрий Богаев, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Андрей Иванов.

    Полузащитники: Хави Гарсия, Маурисио, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Олег Шатов.

    Нападающие: Халк, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Павел Долгов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.05.2016 16:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6297

      порт 6 мая 2016, 17:20

      А причина?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > порт 6 мая 2016, 17:42

      Пока Боаш тренит,надо чтоб Нету поиграл...потом его выкинут.

      -2
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > Lb40 6 мая 2016, 22:08

      Придет очередной португалец и выкинет как раз Нико.

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Вомбат 12 мая 2016, 21:58

      Как вариант.
      Но парень хоть в сборной.
      А ещё Губу надо вернуть.

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