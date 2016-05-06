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    Песьяков: «Как бы сейчас себя охарактеризовал? Надежный»

    Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков поделился мнением о собственной игре в нынешнем сезоне.

    – Есть ли ощущение, что за шанс закрепиться в основе нужно цепляться изо всех сил?

    – Как и за любой другой. Это шанс, который надо использовать. Даже добавить нечего больше.

    – Как меняется ощущение вратаря: вы сидели на лавке, а теперь от вас зависит спасение «Спартака»?

    – Весь сезон надо держать себя в тонусе, чтобы заменить партнера, если у меня, допустим, будет красная карточка. А так, ничего не меняется. Концентрация должна быть всегда.

    – Как удавалось ее сохранять?

    – В моем случае у меня был «Спартак-2», где выплескивал эмоции. Каждую неделю играл и долгого простоя не было. Сейчас основа прибавилась.

    – Раньше к вам было применимо словосочетание – «вратарь, который хорошо играет ногами». А сейчас как бы себя охарактеризовали?

    – «Надежный».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 16:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 мая 2016, 16:25

      Твои слова -да Богу в уши.

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