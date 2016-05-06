Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Божович: «Являюсь фанатом Путина. Он – единственный человек, который может сохранить мир»

Божович: «Являюсь фанатом Путина. Он – единственный человек, который может сохранить мир»

6 мая 2016, 12:49
9

Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович объяснил свое появление в футболке с президентом РФ Владимиром Путиным на одном из мероприятий.

– Как СМИ восприняли ваше появление в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина на одном из мероприятий?

– Нормально. Лично я думаю, что Путин – единственный человек, который может сохранить мир. Все, что делают Европа и США, – это очень опасная игра, которая может закончиться плачевно. Являюсь большим фанатом Путина. Поэтому всегда буду носить футболки с его изображением.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Божович Миодраг
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Reets
1462532913
Футбольные новости на политическом портале.. Хмм.. К чему бы это? )
Ответить
yurdin
1462533217
Где-то здесь щас кучу навалят укротролли
Ответить
андрей андреев
1462534007
Лучше бы ты был фанатом Ростова,чуть не вылетели из-за тебя в прошлом году. А почему ты лижешь,понятно... Црвена Звезда тоже тоже финансируется Газпромом.( Кстати,и Шальке-04).А мы здесь ходим с протянутой рукой,спонсора ищем..
Ответить
vgarakh
1462535156
Возьми Тарасова к себе в команду
Ответить
Ромарио1981
1462559595
работу хочет в России!
Ответить
Главные новости
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
2
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
3
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
9
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
21
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
4
Все новости
Все новости
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
21
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
1
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
4
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
6
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
13
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+