Божович: «Являюсь фанатом Путина. Он – единственный человек, который может сохранить мир»

Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович объяснил свое появление в футболке с президентом РФ Владимиром Путиным на одном из мероприятий.

– Как СМИ восприняли ваше появление в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина на одном из мероприятий?

– Нормально. Лично я думаю, что Путин – единственный человек, который может сохранить мир. Все, что делают Европа и США, – это очень опасная игра, которая может закончиться плачевно. Являюсь большим фанатом Путина. Поэтому всегда буду носить футболки с его изображением.