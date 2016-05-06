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    Глушаков: «Лассана Диарра – это космос»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков высоко оценил значимость для национальной команды Франции хавбека Лассана Диарра.

    «Французы для меня первые претенденты на победу на Евро. А космос – это Диарра. То, что он сильный парень, было понятно, когда он еще играл в «Локомотиве» и в Махачкале. Но в сборной Франции Ласс сейчас реально полкоманды. И я это говорю не только по недавнему товарищескому матчу с нами – с теми же голландцами Диарра тоже выглядел очень круто.

    Поль Погба тоже сильный футболист, но с нами он как-то не очень здорово сыграл. Не на 100 миллионов, как за него просят. Состав у них отличный – вопросов нет. Но повторюсь – очень большую роль там играет именно Диарра», – сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2016 12:26
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