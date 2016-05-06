Глушаков: «Подкат Макеева под Миранчука? Взрослеет, наверное, становится опытным»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение по поводу подката защитника красно-белых Евгения Макеева под хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в матче 26-го тура РФПЛ.

«Пусть лучше Евгений таким будет: не «хи-хи» и «ха-ха» ловит, а соперников. Взрослеет, наверное, становится опытным, вот и играть начинает жестко.

Если серьезно, то я уверен, что Макеев ни в коем случае не хотел нанести Миранчуку травму. Он, как настоящий мужик, шел до конца на мяч. Да, стык получился жестким, но такое в футболе бывает. Тем более на повторе видно, что ноги он в последний момент поджал, старался их убрать», – заявил Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».