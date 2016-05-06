Бен Арфа заинтересовал «Барселону»

Полузащитник «Ниццы» Атем Бен Арфа попал в сферу интересов «Барселоны». Отмечается, что каталонский клуб уже провел переговоры с 29-летним игроком.

Соглашение французского хавбека с «Ниццей» истекает летом нынешнего года, после чего футболист станет свободным агентом. Ранее заинтересованность в его услугах выразили «Бавария», «ПСЖ», «Челси» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Бен Арфа провел 32 матча, в которых забил 17 голов и сделал шесть результативных передач.