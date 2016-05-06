Погба принял решение остаться в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба намерен провести следующий сезон в составе итальянского клуба. Игрок сборной Франции уже провел встречу с руководством туринцев, на которой выразил желание остаться в команде.

Напомним, что в приобретении 23-летнего хавбека заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ» и «Реал».

В нынешнем сезоне Погба провел в составе «Ювентуса» 46 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.