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    Погба принял решение остаться в «Ювентусе»

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба намерен провести следующий сезон в составе итальянского клуба. Игрок сборной Франции уже провел встречу с руководством туринцев, на которой выразил желание остаться в команде.

    Напомним, что в приобретении 23-летнего хавбека заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ» и «Реал».

    В нынешнем сезоне Погба провел в составе «Ювентуса» 46 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

    Источник: TMW

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    06.05.2016 07:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 6 мая 2016, 22:19

      Красавчик,теперь подберите ему достойных партнёров,и штурмуйте лигу чемпионов,Успехов тебе Поль

      0
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      Рейтинг: +9

      Rus_Football Na_DNE 6 мая 2016, 15:44

      Погба знает какой клуб ему нужнее, молодец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 мая 2016, 12:26

      Хорррроооошшшш Поль!!!!! Красава!!! Это наш парень, истинный ювентини!!! Я очень рад!

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 мая 2016, 12:19

      Может еще передумает после ЕВРО

      0
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      Рейтинг: +80

      Devil56 6 мая 2016, 12:07

      Еще вся карьера впереди, успеет уйти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 6 мая 2016, 10:11

      Было бы интересно на него в составе Реала посмотреть, тем более деньжища бы получили огромные!) Ну конечно,я как болельщик Юве, хочу чтоб он остался!

      0
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      Рейтинг: +34

      Moglover 6 мая 2016, 09:53

      Погба умный парень!

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 6 мая 2016, 09:50

      Правильное решение, нефиг в Барсе или Реале лавку греть

      2
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      Рейтинг: +22

      Jes 6 мая 2016, 09:31

      Считаю что Юве не та команда от которой следует уходить, тут и ЛЧ, и опыт и возрастание цены и личных качеств.. биться за место в стартовом составе в СуперТопе иоли быть суперзвездой в ТОПе ... это не РФПЛ... это же ЮВЕ !

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 мая 2016, 09:07

      Вот и молодец

      3
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