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    Семшов: «В «Зените» были игроки, которые от своей значимости одуревали и никого не воспринимали»

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов рассказал о своем выступлении в составе петербургского клуба.

    – Кто-то из известных людей говорил, что в «Зените» игроки вас не очень-то были рады видеть.

    – Не скажу, что «не очень». Где с распростертыми ждут конкурента? Во-первых, я – москвич. Во-вторых, все наслышаны о некоторых зенитовских футболистах того времени. У меня отличные отношения с Толей Тимощуком, Пашкой Погребняком, Славкой Малафеевым, Колей Ломбертсом… Но были русские футболисты, которые, по-моему, вообще никого не воспринимали.

    – Аршавин, Денисов?

    – Аршавина почти не застал – в феврале 2009-го он уехал в «Арсенал». Я не буду называть фамилии, но эти люди от своей значимости одуревали.

    – Вы не про Широкова?

    – Широков – нормальный! Рома тогда, как и я, – то выходил, то нет. С Костей Зыряновым мы играли в «Торпедо», и все было хорошо. О ком говорю – догадайтесь сами.

    – Опешили, когда с таким столкнулись?

    – Нет. Я же и в сборной это видел. Знал, кто как себя ведет. Но основная часть коллектива в «Зените» встретила меня великолепно.

    – Существует другая версия – в «Зените» прознали, на какую зарплату вас взяли. Была она больше, чем у Зырянова, Анюкова. Это и вызвало ревность.

    – Не думаю, что моя зарплата была выше, чем у них. Когда выходишь на поле, о деньгах забываешь. Вы же видите, что за игрок Халк. Кто скажет, что он не стоит таких миллионов?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 07:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +272

      Inks 6 мая 2016, 13:18

      Семьшвов опять какую-то муть сказал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      klkl 6 мая 2016, 12:26

      Керж со своей бандой))) культурная столица)) одни dебилы))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > klkl 6 мая 2016, 12:38

      И не только его банда.. Я ещё знаю одну..,которая немало спиз...ла.Не могу назвать фамилии,подсудное дело...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      trudovik 6 мая 2016, 11:25

      в РФПЛ все одуревают от своей значимости и денег, которые платят. В нашей стране такая практика не работает. Чем больше получает человек, тем больше расслабляется.
      А если бы работали за средний оклад... но за победы, голы и зрелищность премиальные выплачивали в стократном размере, то был бы стимул напрягаться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 6 мая 2016, 10:41

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 6 мая 2016, 10:25

      В любой организации найдется подстрекатель. Футбольная команда не исключение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 6 мая 2016, 09:40

      Они не одуревали,они оху...!

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 мая 2016, 09:06

      Одуревали от денег

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 6 мая 2016, 08:43

      Устроил тут ромашку))) Этот-ни этот, тот-ни тот)))

      2
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 6 мая 2016, 08:42

      да это простая загадка))) прямой конкурент по позиции - денисов

      6
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 6 мая 2016, 08:40

      Вроде бы и пожаловался, а вроде бы и нет... догадывайтесь сами. Интервью не о чем или о чем

      0
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