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    Облак сегодня тренировался отдельно от общей группы

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак работал отдельно от общей группы во время тренировки «матрасников» сегодня утром. Напомним, что в конце полуфинальной встречи Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2) словенский страж ворот почувствовал незначительный дискомфорт. Поэтому, им было принято решение поберечься и провести тренировочное занятие зале.

    Как сообщает источник, вратарь сможет помочь своей команде в ближайших матчах. В текущем сезоне на счету Облака 36 матчей в Примере и 16 пропущенных голов. Также словенец провел 12 поединков в Лиге чемпионов, в которых 16 раз не смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: Sport.es

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    05.05.2016 21:50
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