Бышовец: «Сейчас Смолов полностью раскрывает свой потенциал»

Бывший главный тренер сборной СССР и России, а также экс-наставник «Зенита» Анатолий Бышовец оценил шансы Федора Смолова на звание лучшего бомбардира нынешнего сезона.

– Федор Смолов забил уже 16 голов в чемпионате. Способен ли он выиграть гонку бомбардиров?

– У него есть хорошие шансы. Календарь у «Краснодара» не такой уж сложный. Самое главное, что у Федора сейчас налажено прекрасное взаимодействие с партнерами, есть доверие товарищей по команде, они играют на него. Мне кажется, наступил момент, когда Смолов полностью раскрывает свой потенциал. К тому же он сейчас играет на комфортной для себя позиции.

– Перед чемпионатом Европы российские форварды резко прибавили. Возможно ли на поле сочетать Дзюбу, Смолова и Кокорина?

– Многое будет зависеть от концовки сезона, в каком физическом состоянии будут находиться игроки во Франции. То, что работы там хватит для всех, это факт. Важно для тренера определиться с сочетанием нападающих. Необходимо, чтобы они усиливали игру и раскрывали возможности друг друга по максимуму.