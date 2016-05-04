Маротта: «Манчестер Сити» действительно интересовался Погба, но Поль и Дибала не продаются»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию о том, что «Манчестер Сити» пытался приобрести Поля Погба.

«В прошлом году «Манчестер Сити» действительно интересовался Погба, это правда. Мы просто ответили им, что Поль не продается, и на этом все закончилось. По нему и по Дибале было много предложений, но эти игроки не продаются.

Погба всего 23 года, и он может выступать в «Ювентусе» еще долго. Нам нужно создать команду из молодых и опытных игроков, желательно – с итальянскими корнями. Нужно искать подходящих футболистов, а это нелегко, ведь наши конкуренты по трансферному рынку – «Барселона», «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Сити» – не собираются продавать своих ведущих игроков», – сказал Маротта.