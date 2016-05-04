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    Канчельскис: «Лестер», в отличие от «Ростова», ровно прошел дистанцию и не терял очки с аутсайдерами»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о шансах «Ростова» на победу в чемпионате России.

    – «Ростов» способен повторить подвиг «Лестера"?

    – Все может быть. Но сравнивать эти команды, наверное, смысла особого нет.

    – Почему?

    – Все-таки терять очки с «Мордовией», если ты хочешь выиграть гонку, непозволительно, непростительно. «Лестер» ровно прошел дистанцию, практически не теряя очки с аутсайдерами. Дончане обязаны были побеждать в Саранске, если ставят перед собой серьезные цели. В любом случае, будет интересно посмотреть на концовку сезона. Радует, что «Ростов» до сих пор борется за чемпионство. У нас давно уже никто не «выстреливал». Последнее время доминируют ЦСКА и «Зенит». Может быть, пришло время скромного клуба?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2016 18:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 5 мая 2016, 14:47

      не знаю,у Ростова нет агрессивности,они не должны были играть с Мордовии на ничью.надеються на нечаеный гол и закрыться.смортрю на все голы- повезло так повезло.чемпионы не так должны ИГРАТЬ.Удачи РОСТОВ!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Go-o-ol 5 мая 2016, 16:50

      А ты Атлетико в ЛЧ видел? Бавария намного лучше играла,а кто будет Чемпионом? Не немцы точно)))

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 мая 2016, 10:25

      С Мордовией спартак дома еле-еле ничейку скатал, что тут удивляться?

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      Рейтинг: +6884

      sochi-2013 4 мая 2016, 21:38

      Максимум Ростова, 4-ое место. ЦСКА, Краснодар, Зенит- порядок, пока произвольный. Все решиться в очной игре ЦСКА-Краснодар.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 мая 2016, 21:03

      Да ладно их сравнивать это как мед и гав.но -ну выстрелил один год клубешко из провинции,а в следущем году как тренера потеряют-опять будут бороться за выживание.Синдром Рубина...................

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Диктор 4 мая 2016, 21:09

      А я уж грешным делом подумал что у тебя всё обошлось. Давай, наверное, опять на больничку...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > андрей андреев 4 мая 2016, 21:16

      А как их сравнивать.??????? Ростов выигрывает или из за ошибок судей или проигрывает аутсайдеру и скажи что я не прав?????

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Диктор 4 мая 2016, 21:34

      Сравнивают только потому,что оба поднялись на призовые места из низа таблицы( в прошлом году).А у тебя синдром провинциала(хотя может ты и коренной москвич).Я живу в Ростове,1.5 млн. современном городе и Ростов не клубешко,а клуб. Ты как думаешь, Нью-Йоркцы считают Лос-Анжелес провинцией?Или Чикаго?Кстати,в Ростове очень хорошо относятся к Спартаку. Даже на стадион люди приходят с двумя щарфами,и ничего.Нормально. У меня самого дочка болеет за Спартак(и за Ростов конечно).Так что ты неправ...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > андрей андреев 4 мая 2016, 21:38

      В чем конкретно? Где в моих словах ты увидел неправду?

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > андрей андреев 4 мая 2016, 21:40

      По ходу это у тебя не совсем с воспитанием-начинаешь тупо оскорблять незнакомых тебе людей.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 5 мая 2016, 08:24

      Тебя никто не оскорбляет. Как раз этим занимаешься ты. Твой клубчишко Спартачок хоть с помощью судей, хоть без них, хс разными тренерами и игроками вообще скатился до такого уровня, что лучше помолчать. Ты никогда не думал (если есть конечно чем думать) почему все кто уходят из Спартака начинают хорошо играть в других командах и не лестно высказываться о команде?

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 5 мая 2016, 08:25

      Ты вообще не прав. Это с большей вероятностью как раз можно сказать про Спартак.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Диктор 5 мая 2016, 10:21

      Это ты про спартак говоришь?

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      Рейтинг: +362

      sargassov 4 мая 2016, 18:54

      В РФПЛ возможно все. В чемпионство все же верится слабо, а вот по соотношению цена/качество Ростову фору дадут только Алания и Текстильщик Камышинский образца 90-х годов

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 мая 2016, 18:45

      в конце сезона команды из зоны вылета опаснее любого топ клуба.... не всегда так бывает но часто...вспомните прошогоднюю концовку сезона.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > fakel-vrn 5 мая 2016, 08:26

      Истина.

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      Рейтинг: +31

      iglls73 4 мая 2016, 18:28

      Так в этом и интрига, Ростов фору даёт, чтоб интересней чемпионат смотреть было

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