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  • Понедельник: «Уверен, что ЦСКА не надломило крупное поражение в финале Кубка, армейцы станут чемпионами»

Понедельник: «Уверен, что ЦСКА не надломило крупное поражение в финале Кубка, армейцы станут чемпионами»

4 мая 2016, 14:43
4

Бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник поделился своим мнением о том, кто станет чемпионом России в текущем сезоне.

«Всегда стараюсь уходить от каких-либо прогнозов в футболе, понимая, что занятие это слишком условное и неблагодарное. Но, рассуждая о том, кто все-таки станет чемпионом страны в нынешнем сезоне, рискну предположить: ЦСКА.

Четыре очка отставания «Зенита» (а питерский клуб вместе с армейцами я продолжаю считать сильнейшими в российском футболе), это довольно большой отрыв, учитывая, что играть осталось всего четыре тура. Четыре очка – это даже не одно поражение... Календарь оставшихся матчей у соперников примерно равный: «Терек», «Уфа», «Краснодар», «Рубин» для ЦСКА и «Анжи», «Мордовия», «Локомотив», «Динамо» для «Зенита». К тому же по ходу бурного финишного отрезка могут случаться разные непредвиденные ситуации, так что от незапланированных потерянных очков нельзя зарекаться никому. С формальной точки зрения у армейцев самый серьезный соперник – «Краснодар», у «Зенита» – «Локомотив». Но это только на бумаге…

Не надломил ли армейцев проигранный с крупным счетом финал Кубка России «Зениту»? Уверен, что нет. Они же профессионалы. Жизнь продолжается, чемпионат – это другой турнир, тут иной временной размер футбольной жизни и подготовки команд. Совсем другой ритм. Там был эмоциональный настрой на один поединок, в чемпионате все вернулось на свои места. Есть неделя тренировочной работы, возможность придти в себя в функциональном и психологическом плане. А «Зениту» надо опять продолжать гонку. При том, что питерский клуб пока даже не входит в первую тройку. Есть еще «Ростов», «Краснодар», да и «Локомотив» в какой-то степени…

Сейчас очень многое зависит от тренеров команд: как, насколько правильно они сумеют подготовить клубы к решающим матчам. Прочитал где-то, что, мол, армейцы не должным образом настроились на кубковый финал. Не думаю, что так. Выиграть хотели оба соперника, тут даже к гадалке не надо ходить. Просто в матче равных соперников очень часто решают какие-то нюансы. Чуть не так повернулась игра в этом моменте, чуть по-другому в следующей ситуации – и вот вам итоговый результат. А в конкретном матче, считаю, многое решил пенальти, который в первом тайме реализовал Халк», – отметил Понедельник.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Понедельник Виктор
Комментарии (4)
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zeni
1462363405
Теперь очередь КРАСНОДАРА над конями потешится!!
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Диктор
1462363831
Папа Гинер все уже решил-так что и я ,даже с учетом потери форварда ,не сомневаюсь в победе кляч.
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koli4ka
1462382061
а шо ростов даже не спрашивают и на их мнение просто пилиют???
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