Российский владелец «Лейрии» Толстиков задержан португальской полицией

Президент и владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков задержан португальской полицией по делу о подделке документов, мошенничестве, отмыванию денег и связях с организованной преступностью.

Как сообщает источник, на допрос в полицию был вызван ряд игроков команды. Правоохранители задавали вопросы об их зарплате и персонале клуба. Отмечается, что каждый допрос длился по 25-30 минут.

Также правоохранительными органами Португалии были проведены обыски в офисах «Бенфики», «Спортинга» и «Браги», куда переходили футболисты «Лейрии». Среди заинтересовавших полицию трансферов оказался и переход 19-летнего воспитанника «Зенита» Томаса Рукаса в стан лиссабонских «львов».