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    Оланаре не поможет ЦСКА в этом сезоне

    Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что сроки восстановления форварда армейцев Аарона Оланаре еще не определены, но заверил, что в этом сезоне нигерийский нападающий своей команде уже помочь не сможет.

    «Пока о сроках говорить рано. В ближайшее время проведем артроскопию. В этом сезоне он, естественно, уже не сыграет», – заявил Керимов.

    Напомним, Оланаре получил травму в финальной игре за Кубок России против «Зенита» (1:4). Медобследование выявило у игрока повреждение передней и боковой связок правого коленного сустава.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2016 13:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +62

      NoN141 5 мая 2016, 00:03

      Комментарий удален.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      iglls73 4 мая 2016, 18:24

      Вот и застопорится теперы ЦСКА, самый быстрый конь теперь в одиночку ничего не сделает( Муса), да и по игре с Зенитом, Кони ни какие, так что у Ростова не все потерено. Вперёд Ростов, сделай этих проводников!!!!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 4 мая 2016, 17:33

      Жаль, только начал показывать хорошую игру

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      bearglass 4 мая 2016, 15:43

      Жаль

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 4 мая 2016, 13:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      После возможной травмы и перебентовкой колена, у него мозгов хватило делать кульбиты, тем самым усугубив травму.

      -4
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      Рейтинг: +78

      msbleff > СЛАВА 81 4 мая 2016, 14:40

      рассуждение примитивно. при выполнении сальто,ты приземляешься на полную стопу с минимальной нагрузкой. это никак не повлияло на колено.

      4
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > msbleff 4 мая 2016, 21:21

      Все равно, нужно с мозгом относится к повреждению.

      1
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