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    Игонин: «Виллаш-Боашу не важны призы, которые он завоюет с «Зенитом» в последнем сезоне»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном уходе с поста главного тренера сине-бело-голубых португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша.

    «Если мы говорим о тренере, то он еще в начале сезона заявил, что покинет «Зенит» после этого года. С тех пор я лично считаю, что он просто доигрывает сезон. Для меня неприемлемо, когда заранее объявляется об уходе тренера. В связи с этим, призы и награды, которые он получает в течение своего последнего сезона, как мне кажется, ему не очень важны. Он собирает все, что успел и просто уезжает домой», – сказал Игонин.

    Источник: Rusfootball.info

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    03.05.2016 22:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 09:51

      Думаю важно,если бонус за 1 место обещали))) С народных то денег

      0
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 4 мая 2016, 09:36

      Теперь понятно почему Бавария не вышла в финал. Оказывается Хосепу было срать на титулы. Ай спасибо Алешка, просветил.

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 4 мая 2016, 07:08

      Уже примерно год видно, что Вилашу-Боашу всё по барабану. Ему ЧР не интересен, вот и весь сказ.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 мая 2016, 05:32

      Не думаю, призов много не бывает, и ему приятнее будет уезжать с целой "охапкой" их

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