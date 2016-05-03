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    «Газовик» планирует сменить название

    «Газовик», который обеспечил себе выход в РФПЛ, может сменить клубное название. Об этом заявил президент оренбуржцев Василий Столыпин для «Урал56.ру». Возможным вариантом называется «Оренбург». Вопрос о смене названия будет рассмотрен в ближайшее время и будет решаться коллегиально, учитывая мнение болельщиков.

    Отметим, что «Газовик» досрочно обеспечил себе участие в высшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон. Данный успех – первый за всю историю клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2016 21:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 мая 2016, 01:13

      Жестокие варианты..."Урал-Сакмары" в честь рек, ФК "Чкалов" так как город в 1938 году был временно переименован,«Газпром добыча Оренбург» в честь одноименного предприятия.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 мая 2016, 01:04

      Ещё вариант "Южный Урал")))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 мая 2016, 01:03

      ФК Лестер)))Название с намёком)))Или Русский Лестер))(неважно что так Ростов сейчас называют!)

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 мая 2016, 22:52

      Даешь газмяс!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > alex kidn 4 мая 2016, 01:14

      или Газбург))

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      Рейтинг: +100

      Samov@r 3 мая 2016, 22:14

      ФК Платок))

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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 3 мая 2016, 22:05

      Реал Газовик!
      Вот звучит)))

      1
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      Рейтинг: +240

      gambler35 3 мая 2016, 21:55

      ФК Оренбург(Оренбург)- а что,оригинально,свежо! )) У нас тоже была такая фигня в одной поре ФК Воронеж(Воронеж)...закончилось плохо...

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > gambler35 4 мая 2016, 08:10

      а у ФК Ростов неплохо получается...

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