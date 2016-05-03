«Газовик» планирует сменить название

«Газовик», который обеспечил себе выход в РФПЛ, может сменить клубное название. Об этом заявил президент оренбуржцев Василий Столыпин для «Урал56.ру». Возможным вариантом называется «Оренбург». Вопрос о смене названия будет рассмотрен в ближайшее время и будет решаться коллегиально, учитывая мнение болельщиков.

Отметим, что «Газовик» досрочно обеспечил себе участие в высшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон. Данный успех – первый за всю историю клуба.