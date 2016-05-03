Двойник Варди вместе с игроками «Лестера» праздновал чемпионство в клубном автобусе

ИЗВИНИТЕ КАНЕЧНО МЕНЯ НО ГДЕ НАСТОЯЩИЙ? ВРОДЕ ТОТ БЕЗ ФОРМЫ, не болел лестера)
Болельщик «Лестера» Ли Чапмен, который внешне похож на нападающего «лис» Джейми Варди, праздновал чемпионство команды вместе со всеми игроками в клубном автобусе. Сообщается, что футболисты, заметившие поразительные сходства с форвардом, пригласили Чапмена в свое расположение.
Напомним, «Лестер» впервые в истории завоевал титул чемпиона Англии. За два тура до окончания турнира команда гарантировала себе золотые медали.