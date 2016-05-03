Двойник Варди вместе с игроками «Лестера» праздновал чемпионство в клубном автобусе

Болельщик «Лестера» Ли Чапмен, который внешне похож на нападающего «лис» Джейми Варди, праздновал чемпионство команды вместе со всеми игроками в клубном автобусе. Сообщается, что футболисты, заметившие поразительные сходства с форвардом, пригласили Чапмена в свое расположение.

Напомним, «Лестер» впервые в истории завоевал титул чемпиона Англии. За два тура до окончания турнира команда гарантировала себе золотые медали.