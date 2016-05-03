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    Двойник Варди вместе с игроками «Лестера» праздновал чемпионство в клубном автобусе

    Болельщик «Лестера» Ли Чапмен, который внешне похож на нападающего «лис» Джейми Варди, праздновал чемпионство команды вместе со всеми игроками в клубном автобусе. Сообщается, что футболисты, заметившие поразительные сходства с форвардом, пригласили Чапмена в свое расположение.

    Напомним, «Лестер» впервые в истории завоевал титул чемпиона Англии. За два тура до окончания турнира команда гарантировала себе золотые медали.

    Источник: The Sun

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    03.05.2016 20:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 3 мая 2016, 21:33

      ИЗВИНИТЕ КАНЕЧНО МЕНЯ НО ГДЕ НАСТОЯЩИЙ? ВРОДЕ ТОТ БЕЗ ФОРМЫ, не болел лестера)

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Челнинец 4 мая 2016, 05:15

      КАНЕШНА ИЗВЕНЯЮ!

      0
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      Рейтинг: +13

      Dijin/ 3 мая 2016, 21:31

      СЕКРЕТ РАСКРЫТ!!! на 2й тайм у лестера выходят клоны, поэтому так и бегают без усталости)))

      3
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      Рейтинг: +78

      msbleff 3 мая 2016, 21:10

      я и не сразу понял,где варди а где чампин

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      Рейтинг: +115

      rm4612 > msbleff 4 мая 2016, 05:14

      Чапмен, бро...

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      Рейтинг: +78

      msbleff > rm4612 4 мая 2016, 17:05

      отвечаю было так написано в статье, исправили пиздюки.

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