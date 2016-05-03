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  • Панов: «Поражение в финале Кубка России может надломить ЦСКА»

Панов: «Поражение в финале Кубка России может надломить ЦСКА»

3 мая 2016, 20:17
4

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором сине-бело-голубые одержали разгромную победу над ЦСКА.

– Лидирующих в чемпионате армейцев это громкое поражение в финале Кубка не выбьет из колеи?

– Это такой психологический момент. Все-таки команда лидирует, а играть не два тура, а четыре, поэтому, конечно, вся борьба еще впереди. Это поражение может их немножко надломить. А «Зенит» наоборот вдохновить. Как будет на самом деле, мы увидим только в следующем туре. Положительные эмоции сейчас перед чемпионатом «Зенит» получил – это хороший заряд для питерцев, чтобы подтвердить звание чемпиона страны.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Панов Александр
Комментарии (4)
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Диктор
1462296145
Да ладно-надломить.Гинер думаю уже добазариться.
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Serjoga
1462296769
Что-то Зенит не надломился после поражения от Ростова! Просто не пошла игра у армейцев. Может разозлятся, но лучше бы ростовчан пропустили вперед!
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sour12
1462300867
не надломит, а вот потеря Ололо это серьёзно =(
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Виталич
1462333344
да все нормально с ЦСКА будет ...команда опытная..
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