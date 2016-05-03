Панов: «Поражение в финале Кубка России может надломить ЦСКА»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором сине-бело-голубые одержали разгромную победу над ЦСКА.

– Лидирующих в чемпионате армейцев это громкое поражение в финале Кубка не выбьет из колеи?

– Это такой психологический момент. Все-таки команда лидирует, а играть не два тура, а четыре, поэтому, конечно, вся борьба еще впереди. Это поражение может их немножко надломить. А «Зенит» наоборот вдохновить. Как будет на самом деле, мы увидим только в следующем туре. Положительные эмоции сейчас перед чемпионатом «Зенит» получил – это хороший заряд для питерцев, чтобы подтвердить звание чемпиона страны.