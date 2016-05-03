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    Соуза останется в «Фиорентине»

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза продолжит работу в клубе по окончании текущего сезона, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Это помешает руководству «Зенита» заполучить его в свое распоряжение после ухода летом Андре Виллаш-Боаша. Известно, что итальянский клуб вряд ли получит серьезное усиление в предстоящее летнее трансферное окно.

    Напомним, что португальский специалист работает в «Фиорентине» с 2015 года, а в текущем сезоне под его руководством команда занимает после 36 туров пятое место в Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2016 11:19
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