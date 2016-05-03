В «Вест Хэме» обещают повторить достижение «Лестера»

Один из владельцев «Вест Хэма» Дэвид Голд пообещал, что в следующем сезоне его команда повторит достижение «Лестера».

«Поздравляю «Лестер» с завоеванным вопреки прогнозам титулом. Отличная работа. В следующем году это сделает «Вест Хэм», – написал в твиттере Голд.

Напомним, что в этом сезоне «Вест Хэм» установил клубный рекорд по набранным очкам. Кроме того, после 35 туров команда Билича идет на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.