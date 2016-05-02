Кержаков и Кокорин выйдут против ЦСКА с первых минут

Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и столичного ЦСКА, которые сойдутся между собой в финальном матче за Кубок России. Отметим, что в заявку сине-бело-голубых включен травмированный Данни.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Дзагоев, Б. Натхо, Головин, Еременко, Муса, Оланаре.

Запасные: Чепчугов, Васин, Тошич, Панченко, Набабкин, Широков, Ткачев, Щенников.

«Зенит»: Кержаков, Смольников, Гарай, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия, Юсупов, Халк, Кокорин, Шатов.

Запасные: Лодыгин, Рудаков, Ломбертс, Долгов, Багаев, Маурисио, Иванов, Жирков, Дзюба, Данни.