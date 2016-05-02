Хиддинк: «В следующем сезоне «Челси» вновь будет сражаться за чемпионство»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк в преддверии матча 36-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» дал понять, что в следующем сезоне «синие» смогут претендовать на золотые медали национального первенства. Напомним, что на данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

«Это по-прежнему топ-клуб. Команда может провести один неудачный сезон, подобный нынешнему, но это отличный вызов для тех игроков, кто придет в команду. «Челси» — по-прежнему статусный клуб, и в следующем сезоне команда должна сражаться за чемпионство.

«Челси» не может себе позволить провести два или три таких сезона, как этот. Но, думаю, возможность перейти в «Челси» все еще привлекает футболистов. Думаю, «Тоттенхэм» сможет снова побороться за чемпионство в следующем году. Но и «Челси» также прибавит в следующем сезоне», – отметил Хиддинк.