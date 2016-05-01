Мане стал вторым игроком «Саутгемптона», оформившим более одного хет-трика

Хет-трик полузащитника «Саутгемптона» Садьо Мане стал для него вторым за время выступления за «святых». Футболист отправил три мяча в ворота «Манчестер Сити» с 28 по 48 минуту матча.

Последний раз Мане забивал три мяча в мае 2015 года, когда от сенегальского полузащитника пострадала «Астон Вилла». Интересно отметить, что и «Манчестер Сити», и «Астон Вилла» помимо трех голов Мане пропустили и от его партнера по команде Шейна Лонга.

Рекорд по количеству хет-триков за «Саутгемптон» удерживает Мэттью Ле Тиссье, четыре раза отправлявший три мяча в ворота соперников за 16 лет выступлений в клубе.