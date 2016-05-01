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    Мане стал вторым игроком «Саутгемптона», оформившим более одного хет-трика

    Хет-трик полузащитника «Саутгемптона» Садьо Мане стал для него вторым за время выступления за «святых». Футболист отправил три мяча в ворота «Манчестер Сити» с 28 по 48 минуту матча.

    Последний раз Мане забивал три мяча в мае 2015 года, когда от сенегальского полузащитника пострадала «Астон Вилла». Интересно отметить, что и «Манчестер Сити», и «Астон Вилла» помимо трех голов Мане пропустили и от его партнера по команде Шейна Лонга.

    Рекорд по количеству хет-триков за «Саутгемптон» удерживает Мэттью Ле Тиссье, четыре раза отправлявший три мяча в ворота соперников за 16 лет выступлений в клубе.

    Источник: Twitter

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    01.05.2016 20:13
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