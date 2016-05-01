«Ювентус» сделал предложение Ибрагимовичу

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович может вернуться в «Ювентус», где он выступал с 2004 по 2006 год. Руководство туринского клуба намерено приобрести шведского футболиста в летнее трансферное окно и уже предложило ему контракт с с зарплатой 7 миллионов евро в год.

Напомним, ранее 34-летний форвард выразил желание попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Ибрагимович провел 28 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 14 результативных передач.