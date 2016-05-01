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    Президент РФПЛ: «Локомотив» смотрелся лучше «Спартака»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, что красно-белые одержали победу в этой встрече со счетом 2:0.

    «Достаточно плотная ситуация по очкам в таблице, и мы ожидали, что напряженная игра будет. Многие руководители сегодня приехали. Две-три атаки, и «Спартак» забил второй гол, хотя, возможно, «Локомотив» смотрелся лучше», – сказал Прядкин.

    Источник: Р-Спорт

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    01.05.2016 09:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 1 мая 2016, 15:35

      Локомотив за всю игру создал один момент и вы будете говорить что он смотрелся лучше Спартака который забил два гола?

      -1
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      Рейтинг: +2250

      kvm 1 мая 2016, 14:07

      проср...л ставочку пряткин

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 мая 2016, 12:43

      Ты чё? Крашеных яиц переел?Спартак намного лучше был(не считая нескольких минут вначале. А Смородская весь матч в телефоне просидела(показывали),видимо в интернет-футбол играла)))) А может в танчики? Сейчас там скидки)))

      -2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 1 мая 2016, 12:22

      Главное счет на табло. Если бы проиграли сколько было доброжелателей утешить и поиздеваться.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 1 мая 2016, 12:15

      Никчемные людишки из другого мира ..эти презики не понятно чего епт

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 1 мая 2016, 10:36

      Прядкин игру то видел?

      0
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 1 мая 2016, 10:09

      Смородская, видимо, какой-то другой матч смотрела.
      Локомотив, увы, совсем мертвый был

      1
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