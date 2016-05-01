Президент РФПЛ: «Локомотив» смотрелся лучше «Спартака»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, что красно-белые одержали победу в этой встрече со счетом 2:0.

«Достаточно плотная ситуация по очкам в таблице, и мы ожидали, что напряженная игра будет. Многие руководители сегодня приехали. Две-три атаки, и «Спартак» забил второй гол, хотя, возможно, «Локомотив» смотрелся лучше», – сказал Прядкин.