«Реал» готов продать Хамеса Родригеса в «Ювентус» за 50 миллионов

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не заинтересован в услугах футболиста, и клуб разрешил агенту Жорже Мендешу приступить к поискам новой команды для Родргеса.

По информации источника, к Родригесу проявляет интерес «Ювентус», и руководство туринцев встретится с Мендешем, чтобы обсудить возможный переход. Сумма сделки оценивается в 40–50 миллионов евро.

Напомним, Хамес перешел в «Реал» из «Монако» за 75 миллионов в 2014 году. В нынешнем сезоне футболист провел за свой клуб 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.