Старридж: «Я не буду говорить, что закончу карьеру в «Ливерпуле», потому что это ложь»

Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж считает, что он не будет выступать за одну команду до конца своей карьеры.

«Может быть, люди этого не замечают, но я такой игрок, который хочет играть каждую минуту каждого матча, и если я не в стартовом составе или мне не дают доиграть матч, с этим бывает тяжело смириться. Конечно, я бы хотел чего-нибудь добиться с «Ливерпулем», но я не буду говорить, что я мерсисайдец до самого конца, потому что это ложь. Я думаю, что любой игрок, который говорит, что никогда не покинет клуб, заблуждается. В футболе любая команда всегда ищет тебе замену», — заключил Старридж.